NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
18.45 Galatasaraj - Bode glimt 1X&|1+||1+ (1,65)
21.00 Real Madrid - Juventus GG (1,75)
Ukupna kvota: 4,56
Galata ima odličan domaći teren, to je pokazala pobedom nad Liverpulom i očekujemo da napadne Bode glimt koji voli da igra spuštenog garda u Evropi.
Ajntraht redovno igra goleade, ništa manje ne očekujemo protiv Liverpula kojem one takođe nisu strane.
Realova odbrana ne obećava ove sezone, često je umela da kapitulira, pogotovo protiv jačih ekipa i tu će Juve tražiti svoju šansu, gol-gol je realan tip.
