Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

22. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Sreda

18.45 Galatasaraj - Bode glimt 1X&|1+||1+ (1,65)

21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul GG&3+ (1,58)
21.00 Real Madrid - Juventus GG (1,75)

Ukupna kvota: 4,56

Galata ima odličan domaći teren, to je pokazala pobedom nad Liverpulom i očekujemo da napadne Bode glimt koji voli da igra spuštenog garda u Evropi.

Ajntraht redovno igra goleade, ništa manje ne očekujemo protiv Liverpula kojem one takođe nisu strane.

Realova odbrana ne obećava ove sezone, često je umela da kapitulira, pogotovo protiv jačih ekipa i tu će Juve tražiti svoju šansu, gol-gol je realan tip.

