NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Sreda 18.45 Galatasaraj - Bode glimt 1X&|1+||1+ (1,65)



21.00 Real Madrid - Juventus GG (1,75) 21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul GG&3+ (1,58)21.00 Real Madrid - Juventus GG (1,75) Ukupna kvota: 4,56

Galata ima odličan domaći teren, to je pokazala pobedom nad Liverpulom i očekujemo da napadne Bode glimt koji voli da igra spuštenog garda u Evropi.

Ajntraht redovno igra goleade, ništa manje ne očekujemo protiv Liverpula kojem one takođe nisu strane.

Realova odbrana ne obećava ove sezone, često je umela da kapitulira, pogotovo protiv jačih ekipa i tu će Juve tražiti svoju šansu, gol-gol je realan tip.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć