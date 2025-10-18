PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Liverpulu derbi kola, Arsenal prepoznatljivo protiv gradskog rivala...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice osmog kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP

Premijer liga Subota 13.30 Notingem - Čelsi GG (1,62)



16.00 Barnli - Lids X (3,40)

16.00 Kristal palas - Bornmutg X (3,40)

16.00 Mančester siti - Everton 1 (1,42)

16.00 Sanderlend - Vulverhemton 1 (2,45)

Fulam - Arsenal X2&0-3 (1,50)

17.30 Liverpul - Mančester junajted 1 (1,65) Ponedeljak 21.00 Vest hem - Brentford GG (1,73)

Arsenal tradicionalno igra tvrd ove sezone, na malo golova i ne verujemo da će se to promeniti na gostovanju gradskom rivalu.

Liverpul jeste bio u krizi, ali pauza je došla u pravi tren za "redse" koji su se resetovali i pred svojim navijačima bi trebali rutinski savladati slabašnu ekipu Mančester junajteda.

