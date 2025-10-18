Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Liverpulu derbi kola, Arsenal prepoznatljivo protiv gradskog rivala...

В.М.

18. 10. 2025. u 12:00

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice osmog kola najjače fudbalske lige sveta.

ПРЕМИЈЕРЛИГАШКИ ТИКЕТ: Ливерпулу дерби кола, Арсенал препознатљиво против градског ривала...

FOTO: Tanjug/AP

Premijer liga

Subota

13.30 Notingem - Čelsi GG (1,62)

16.00 Brajton - Njukasl X2 (1,48)
16.00 Barnli - Lids X (3,40)
16.00 Kristal palas - Bornmutg X (3,40)
16.00 Mančester siti - Everton 1 (1,42)
16.00 Sanderlend - Vulverhemton 1 (2,45)
18.30 Fulam - Arsenal X2&0-3 (1,50)

Nedelja

15.00 Totenhem - Aston vila 1 (2,08)

17.30 Liverpul - Mančester junajted 1 (1,65)

Ponedeljak

21.00 Vest hem - Brentford GG (1,73)

Arsenal tradicionalno igra tvrd ove sezone, na malo golova i ne verujemo da će se to promeniti na gostovanju gradskom rivalu.

Liverpul jeste bio u krizi, ali pauza je došla u pravi tren za "redse" koji su se resetovali i pred svojim navijačima bi trebali rutinski savladati slabašnu ekipu Mančester junajteda.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje

SUTRA JE TOMINDAN: Nije crveno slovo, ali u narodu postoji jedno veliko verovanje