LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Subota 16.15 Barselona - Đirona 1 (1,25)



20.45 Roma - Inter X2 (1,35) 18.30 TSC - Partizan X2 (1,20)20.45 Roma - Inter X2 (1,35) Ukupna kvota: 2,03

Barsa ne sme pokleknuti u katalonskom derbiju, dovoljno je kiksirala do sada i mora slaviti kako bi imala priliku da u "El Klasiku" idućeg vikenda preotme prvo mesto Realu.

Partizan je daleko bolji od TSC-a ove sezone, ali imao je problem sa ekipom iz Bačke Topole na poslednjih par međusobnih duela pa nešto sigurnije predlažemo duplu šansu.

Smatramo da Roma nema kvalitet potreban da savlada Inter, sakuplja ono bodove, ali to radi dosta mukotrpno i ne vidimo kako može savladati "neroazure" koji su podilgi formu pre reprezentativne pauze i vezali pet pobeda u svim takmičenjima.

