SITI JURI TREĆU UZASTOPNU LIGAŠKU POBEDU: "Karamele" se tradicionalno loše provode na "Etihadu"

MANČESTER siti dočekuje Everton u osmom kolu Premijer lige (16.00). "Građani" su podigli formu uoči reprezentativne pauze i danas jure treću uzastopnu pobedu koja ih potencijalno može poslati na prvo mesto tabele najjače fudbalske lige sveta.

Foto: Profimedia

Od kada je krajem avgusta doživeo dva uzastopna poraza od Totenhema i Brajtona, Mančester Siti se podigao i upisao seriju od sedam mečeva bez poraza u svim takmičenjima (pet pobeda i dva remija). Međunarodnu pauzu dočekali su posle minimalne pobede nad Brentfordom (1:0), u meču koji je ponovo potvrdio sjajnu formu Erlinga Holanda.

Norvežanin je i dalje nezaustavljiv – čak 21 gol na 12 utakmica za klub i reprezentaciju ove sezone! Devet puta je pogađao u Premijer ligi i ubedljivo vodi u trci za „zlatnu kopačku“.

Gvardiola je protiv Brentforda upisao 250. premijerligašku pobedu, brže od bilo kog menadžera u istoriji, i istakao da njegov tim „izgleda sve bolje i bolje“. Statistika ga podržava, Siti ove kalendarske godine ima najbolji skor u ligi (53 boda u 26 utakmica), najviše golova (55) i najviše pobeda zajedno sa Liverpulom (16).

Siti je trenutno peti na tabeli, ali zaostaje samo tri boda za vodećim Arsenalom i pobeda na današnjem duelu bi ga mogla lansirati na prvo mesto ukoliko mu se "poklope" rezultati ekipa koji su iznad njega.

Everton, s druge strane, u meč ulazi ohrabren dramatičnom pobedom nad Kristal palasom uoči reprezentativne pauze (2:1). Heroj je bio Džek Griliš, igrač Sitija na pozajmici, koji je u nadoknadi vremena doneo "karamelama" tri boda na proključalom "Hil Dikinsonu". Ekipa Dejvida Mojesa sada ima šest pobeda u poslednjih deset premijerligaških utakmica i polako gleda ka gornjem delu tabele – trenutno su osmi, samo dva boda iza Sitija.

Ipak, istorija nije na njihovoj strani. Naime, Everton nije pobedio Mančester Siti u poslednjih 16 međusobnih duela u ligi (13 poraza i tri remija), a na „Etihadu“ čekaju trijumf još od 2010. godine.

Što se tiče zdravstvene situacije, Gvardiola i dalje ima nekoliko povređenih igrača, Rodri je pod znakom pitanja zbog povrede zadnje lože, dok su Omar Marmuš i Rejan Ait Nuri bliži povratku. Moguć je i nastup Rejana Šerkija, koji se oporavio od povrede butina, dok će ofanzivni trio verovatno činiti Foden, Rejnders i Doku iza neumoljivog Holanda.

Kod Evertona neće biti Džeka Griliša, koji po pravilima ne može da nastupi protiv kluba iz kojeg je došao na pozajmicu, ali suspendovani Kirnan Duzberi Hol vraća se u tim i trebalo bi da deluje iza špica, a Mojes će između Beta i Tjerna Berija odlučiti ko će predvoditi napad.

Prednost dajemo Sitiju koji izgleda sve bolje, tradicija je na njegovoj strani, a i neigranje Griliša će biti veliki minus za "karamele".

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA