JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

15. 10. 2025. u 08:21

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Sreda

20.00 Vest brom U21 - Eksiter U21 |2+ (2,15)

20.45 Mensfild - Njukasl U21 |2+ (1,92)

Ukupna kvota: 4,13

