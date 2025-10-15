JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Sreda
20.00 Vest brom U21 - Eksiter U21 |2+ (2,15)
Ukupna kvota: 4,13
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
