TIP PREDLAŽE KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO: Englezi rutinski, Senegal "čekira" prvo mesto u grupi...

В.М.

14. 10. 2025. u 13:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge sa mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

FOTO: M. Vukadinović

Kvalifikacije za SP

18.00 Alžir - Uganda |1-3&||1-3 (2,02)

20.45 Letonija - Engleska G 2-4 (1,58)
20.45 Turska - Gruzija GG&3+ (2,00)
21.00 DR Kongo - Sudan 1&2-5 (1,80)
21.00 Senegal - Mauritanija 1&2-5 (1,50)

Ukupna kvota: 17,23

