LAK ZADATAK ZA ENGLEZE: Dominacija "Gordog albiona" se nastavlja
FUDBALERI Engleske ne bi trebali da imaju problema sa čuvanjem svog perfektnog skora protiv Letonaca kojima gostuju u šestom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Da je Engleska glavni favorit za osvajanje grupe "K" i direktni plasman na Svetsko prvenstvo znalo se pre početka, a da niko ne posumnja u to postarao se "Gordi albion" koji dominira od samog starta kvalifikacija.
Igra dosta dobro, ostvario je pet pobeda na isto toliko mečeva, postigao 13 golova, a posebno je impresivno što nije primio nijedan i ta defanzivna stabilnost je glavna snaga čete Tomasa Tuhela.
Ovu reprezentativnu pauzu gosti su osvojili pobedom u malom ostrvskom derbiju protiv Velsa (3:0), dok će danas igrati protiv Letonije koju su već savladali na startu kvalifikacija (3:0).
Domaćini nemaju za šta da se bore, sakupili su pet bodova do sada i jasno je da nemaju gotovo nikakve šanse da se domognu baraža, tako da igraju bez pritiska protiv favorizovanih Engleza.
Očekujemo da izabranici Tomasa Tuhela rutinski odrade posao i slave na način sličan onom iz prvog međuosbnog duela odigranog na "Vembliju".
NAŠ TIP: 2&2-5 (kvota 1,48)
