Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

12. 10. 2025. u 09:41

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Profimedia

Nedelja

14.00 Albasete - Seuta GG (1,74)

15.00 San Marino - Kipar GG (2,47)
20.45 Danska - Grčka GG (1,85)

Ukupna kvota: 7,95

