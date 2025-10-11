NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
20.45 Bugarska - Turska 2&2-5 (1,72)
20.45 Srbija - Albanija 1X&0-2 (1,83)
Ukupna kvota: 4,72
Turska i Portugal su veliki favoriti, igraju dobro, kvalitetnije su ekipe i verujemo da će rutinski slaviti na svojim mečevima.
Što se tiče Srbije i Albanije, očekujemo veoma tvrd meč, sličan onom iz prvog dela kvalifikacija, ali blagu prednost bi dali "orlovima" zbog domaćeg terena i toga što ne moramo da se zalećemo pošto remi više odgovara našoj reprezentaciji.
