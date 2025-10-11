Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

11. 10. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: M. Vukadinović

Subota

20.45 Bugarska - Turska 2&2-5 (1,72)

20.45 Portugal - Irska 1&2-5 (1,50)
20.45 Srbija - Albanija 1X&0-2 (1,83)

Ukupna kvota: 4,72

Turska i Portugal su veliki favoriti, igraju dobro, kvalitetnije su ekipe i verujemo da će rutinski slaviti na svojim mečevima.

Što se tiče Srbije i Albanije, očekujemo veoma tvrd meč, sličan onom iz prvog dela kvalifikacija, ali blagu prednost bi dali "orlovima" zbog domaćeg terena i toga što ne moramo da se zalećemo pošto remi više odgovara našoj reprezentaciji.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć