NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: M. Vukadinović

Subota 20.45 Bugarska - Turska 2&2-5 (1,72)



20.45 Srbija - Albanija 1X&0-2 (1,83) 20.45 Portugal - Irska 1&2-5 (1,50)20.45 Srbija - Albanija 1X&0-2 (1,83) Ukupna kvota: 4,72

Turska i Portugal su veliki favoriti, igraju dobro, kvalitetnije su ekipe i verujemo da će rutinski slaviti na svojim mečevima.

Što se tiče Srbije i Albanije, očekujemo veoma tvrd meč, sličan onom iz prvog dela kvalifikacija, ali blagu prednost bi dali "orlovima" zbog domaćeg terena i toga što ne moramo da se zalećemo pošto remi više odgovara našoj reprezentaciji.

