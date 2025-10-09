PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Četvrtak
20.45 Češka Republika - Hrvatska |1-3&||1-3 (2.02)
20.45 Malta - Holandija |1-3&||1-3 (1.78)
Ukupna kvota: 6,76
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
