BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

08. 10. 2025. u 12:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Sreda

15.00 Libija - Zelenortska Ostrva X (2,60)

18.00 Komori - Madagaskar X (2,85)
18.00 Sijera Leone - Burkina Faso X (3,40)

Ukupna kvota: 25,19

SVETSKI GRAND PRI: Fiks na Hamfrisa, Škot može ponovo do iznenađenja...

