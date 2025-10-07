NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
18.45 Juvenuts (Ž) - Benfika (Ž) 1 (1,55)
20.00 Vikomb - Fulam U21 |2+ (2,25)
21.00 Barselona (Ž) - Bajern Minhen (Ž) 1&3-6 (1,55)
Ukupna kvota: 5,41
Ponovo je ponuda dosta slaba, od relevantnijih takmičenja igraju se Liga šampiona za žene i engleski EFL trofej, a mi smo vam izdvojili tri zanimljiva predloga iz njih.
