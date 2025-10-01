Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

01. 10. 2025. u 08:15

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Sreda

21.00 Arsenal - Olimpijakos 1 (1,18)

21.00 Napoli - Sporting 1X (1,28)
21.00 Bajer Leverkuzen - PSV |1+&2+ (1,40)

Ukupna kvota: 2,11

Nakon pobede nad Njukaslom u prvenstvu koja je digla moral unutar ekipe i najavila pohod na titulu prvaka Engleske, pobeda nad Olimpijakosom u Ligi šampiona koja bi im bila druga u takmičenju ne bi smela da se dovodi pod pitanje.

Napoli je bolji tim od Sportinga, ali ima određenih problema sa povredama, pa zbog toga nešto opreznije tipujemo duplu šansu.

Bajer i PSV su napadački orijentisane ekipe, igraju na gol više i očekujemo veliki broj pogodak na njihovom susretu.

