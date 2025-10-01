LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Sreda
21.00 Arsenal - Olimpijakos 1 (1,18)
21.00 Napoli - Sporting 1X (1,28)
21.00 Bajer Leverkuzen - PSV |1+&2+ (1,40)
Ukupna kvota: 2,11
Nakon pobede nad Njukaslom u prvenstvu koja je digla moral unutar ekipe i najavila pohod na titulu prvaka Engleske, pobeda nad Olimpijakosom u Ligi šampiona koja bi im bila druga u takmičenju ne bi smela da se dovodi pod pitanje.
Napoli je bolji tim od Sportinga, ali ima određenih problema sa povredama, pa zbog toga nešto opreznije tipujemo duplu šansu.
Bajer i PSV su napadački orijentisane ekipe, igraju na gol više i očekujemo veliki broj pogodak na njihovom susretu.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
