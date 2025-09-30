NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: "Legende" osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna

JEDAN od manje zanimljivijih mečeva drugog kola Lige šampiona biće odigran na Kipru gde će debitant Pafos dočekati šestostrukog prvaka Evrope, Bajern iz Minhena (21.00).

Foto: Profimedia

Da se nije slučajno našao u Ligi šampiona i eliminisao Crvenu zvezdu u plej-of fazi kvalifikacija, Pafos je pokazao u prvom kolu grupne faze na gostovanju Olimpijakosu.

Rano je ostao sa deset igrača na terenu posle isključenja Bruna u 26. minutu, ali to ga nije sprečilo da dođe do boda. Ponovo je dokazano da su "legende" veoma dobro organizovana ekipa, pre svega defanzivno i na sjajan način su zatvorili sve prilaze svom golu, te zasluženo osvojili bod na neugodnom gostovanju u Pireju (0:0).

Debitantu u Ligi šampiona je to diglo samopouzdanje, što se vidi po tri rutinski ostvarene pobede u domaćem prvenstvu nakon toga.

Pafos je jedna od zanimljivijih priča fudbalskog sveta ove sezone, lepo je videti da fudbal igra i na nekim po njega neoubičajenim mestima i domaćini su napravili veliki uspeh samim plasmanom u grupnu fazu, dok je sve što urade u njoj samo bonus.

Danas će igrati apsolutno bez pritiska jer će uloga favorita pripasti gostima iz Minhena, šestostrukom prvaku Evrope, velikom Bajernu.

Bavarci igraju fantastičan fudbal na startu sezone, a najzaslužniji za to je briljantni Hari Kejn koji je na osam utakmica u svim takmičenjima postigao 15 golova uz tri asistencije.

Znalo se godinama da je sjajni Englez jedan od najboljih igrača na svetu, ali dolaskom u Bajern je dobio najbolju moguću priliku da to prikaže i zna kako da je iskoristi.

Dovoljno o njegovoj dominaciji govori to što je protiv Verdera proteklog petka postigao 100. gol u dresu nemačkog giganta za šta mu je trebalo samo 104 nastupa, čime je postavio apsolutni rekord za najmanji broj odigranih mečeva sa 100 postignutih golova za neki tim iz liga petice.

Naravano, ostatak tima igra izuzetno dobro, Bavarci su i dalje perfektni sa osam ostvarenih pobeda na isto toliko utakmica i deluje da je Kompani pronašao dobitnu formulu na samom startu kampanju.

Jedino što brine je odbrana koja ne deluje toliko dobro i ukoliko bi to belgijski stručnjak mogao da sredi, Bajern bi mogao da se bori za titulu evropskog prvaka ove sezone.

Što se tiče zdravstvene situacije, većih problema imaju gosti koji su bez Dejvisa, Musijale, Itoa, Stanišića i Urbiga, dok će kod domaćina od značajnijih igrača meč propustiti samo suspendovani Bruno.

Bajern je u prvom kolu pokazao silinu rutinskim trijumfom nad Čelsijem (3:1) i sve sem nove pobede Bavaraca bi bilo ogromno iznenađenje.

