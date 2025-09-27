Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

27. 09. 2025. u 11:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

Foto: Profimedia

Subota

13.30 Brentford - Mančester junajted X (3,80)

15.30 Volfsburg - RB Lajpcig X (3,85)
18.00 Juventus - Atalanta X (3,70)

Ukupna kvota: 54,13

Tip fudbal

0 0

27. 09. 2025. u 07:20

