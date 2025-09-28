RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto

NAJVEĆI derbi vikenda u Italiji odigraće se u nedelju uveče na „San Siru“, gde će Milan ugostiti aktuelnog šampiona Napoli (20.45). Ovo je sudar dva ozbiljna konkurenta za Skudeto, a iako je tek početak sezone, utakmica može dosta reći o ambicijama i snagama oba tima.

Foto: Profimedia

Milan je sezonu otvorio kiksom (poraz od Kremonezea), ali je od tada upisao tri vezane pobede u Seriji A bez primljenog gola, što je najbolji niz u poslednjih pet godina.

Minulog vikenda „rosoneri“ su ubedljivo savladali Udineze sa 3:0, a dvostruki strelac bio je Kristijan Pulišić, koji je u sjajnoj formi.

Nakon toga, u Kupu Italije tim Masimilijana Alegrija je lako prošao Leće (3:0), uz golove Himeneza, Pulišića i Nkunkua, i potvrdio da napadački arsenal dobija na zamahu.

Još važnije za Milan jeste što je odbrana znatno učvršćena – pet utakmica bez primljenog gola iz šest pokušaja govori dovoljno.

Veliki plus je što se vraća se Rafael Leao, koji bi mogao dobiti minutažu sa klupe, dok Luka Modrić preuzima dirigentsku palicu u sredini terena. Na gol je ponovo kapiten Manjan, pa navijači veruju da tim izgleda spremno za veliki derbi.

Napoli sa druge strane brani titulu i za sada to radi dostojno – četiri pobede iz četiri meča u domaćem šampionatu. Iako su u Ligi šampiona poraženi od Mančester Sitija, odmah su odgovorili u Seriji A tesnim, ali značajnim trijumfom nad Pizom (3:2).

Antonio Konte je u kratkom roku uspostavio pobednički mentalitet, a ekipa ima dubinu koja im omogućava da rotiraju bez pada u kvalitetu.

Posebno ohrabruje forma novajlije Lorenca Luke, koji je pogotkom protiv Pize najavio da može biti važan adut u Napolijevom napadu.

Izostaće večeras Buonđorno u odbrani i Lukaku u napadu, ali glavni aduti poput Kevina de Brujnea i Mektominije biće na raspolaganju sjajnom italijasnkom stručnjaku.

Takođe, Konte će pokušati da nastavi svoj impresivan skor na gostovanjima – tek dva poraza u 21 utakmici na klupi Napolija.

Istorija duela na „San Siru“ u poslednjoj deceniji govori u korist gostiju – Napoli je slavio u čak sedam od poslednjih 12 susreta. Milan je, međutim, sada u uzlaznoj formi, a Pulišić i Nkunku daju novu dimenziju napadu.

Očekuje se žustar duel, ali i borba dva temperamentna stratega, Alegrija i Kontea, čije su taktičke ideje već godinama među najboljima u italijanskom fudbalu. Verujemo da će obojica igrati oprezno, pre da ne izgube nego da pobede i zbog toga tipujemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.

