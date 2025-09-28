BARSELONU POBEDA VODI NA PRVO MESTO: U Kataloniju dolazi redovna mušterija iz San Sebastijana

BARSELONA nastavlja poteru za vodećim Realom u La Ligi, a u nedelju uveče od 18.30 na "Monžuiku" dočekuje Real Sosijedad.

FOTO: Profimedia

Ekipa Hansija Flika u četvrtak je morala da uloži mnogo truda protiv novajlije Ovijeda – Barsa je gubila na poluvremenu, ali je u nastavku preokrenula i slavila sa 3:1. Tim rezultatom nastavljen je impresivan niz od pet pobeda i jednog remija u prvenstvu, što katalonce i dalje drži u trci za sam vrh.

Ukupno, u svim takmičenjima, Barselona je u sedam mečeva ove sezone upisala šest trijumfa, uključujući i veoma važan protiv Njukasl junajteda u Ligi šampiona.

Narednog utoraka očekuje ih duel sa šampionom Evrope Pariz Sen Žermenom, pa se susret sa Sosijedadom gleda i kao generalna proba za obračun sa popularnim "svecima".

Lepe vesti za Barselonu stigle su juče iz Madrida gde je Atletiko u popularnom "Madrilenju" na dominantan način savladao Real (4:2), što znači da bi Katalonce pobeda protiv Sosijedada večeras odvela na prvo mesto.

Sa druge strane, Real Sosijedad ima jedan od slabijih starta poslednjih godina. Posle dva uzastopna remija na otvaranju, usledila su tri poraza u nizu (Ovijedo, Real Madrid, Betis), što ih je gurnulo ka dnu tabele.

Pobeda protiv Majorke od 1:0 u prethodnom kolu donela je preko potreban predah, ali pitanje je da li će biti dovoljna kao podsticaj u susretu sa moćnom Barselonom.

Istorija takođe nije na strani gostiju – u 196 dosadašnjih duela sa Barsom uspeli su da pobede svega 38 puta, dok su poraženi čak 116.

Od aprila 2016. godine tek dva puta su slavili protiv Katalonaca. Jedan od tih trijumfa zabeležili su na „Kamp Nou“ u maju 2023, kada su šokirali favorita sa 2:1, ali takvi momenti ostaju retki.

Flik će imati određenih problema u sastavu – Rafinja pauzira tri nedelje zbog povrede butine, dok se Gavi, Fermin Lopez i golmani Mark Andre ter Štegen, odnosno Đoan Garsija takođe nalaze na listi povređenih.

Ipak, dobre vesti stižu u vidu povratka Lamina Jamala i Alehandra Baldea, koji će verovatno ući u igru sa klupe, dok se u startnu postavi očekuje i iskusni Vojćeh Šćezni zbog pomenutih povreda prva dva čuvara mreže.

Kod gostiju, izostaju Jangel Erera i Orri Oskarson, a upitan je i Aris Elustondo. Uprkos tome, trener Serhio Francisko verovatno neće menjati pobedničku postavu sa Majorkom, što znači da će u napadu glavnu reč voditi kapiten Mikel Ojarzabal, uz brzonogog Takefusu Kuba na krilu.

Posebnu pažnju zavređuje i mladi Serhio Gomez, koji je u prethodnom meču bio najbolji igrač na terenu.

Barselona u ovaj duel ulazi kao veliki favorit, ali u istorijski uvek nepredvidivim duelima sa Baskijcima oprez je obavezan. Sve osim nova tri boda za Katalonce bilo bi ogromno iznenađenje i velika propuštena šansa da se preuzme prvo mesto na tabeli.

