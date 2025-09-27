Tip fudbal

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

В.М.

27. 09. 2025. u 07:20

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

СПЕКТАКЛ У МАДРИДУ: Неприкосновени Реал долази на Метрополитано да додатно загорча живот свом великом градском ривалу

FOTO: Tanjug/AP

Atletiko Madrid dočekuje Real u ne baš sjajnoj atmosferi. Ekipa Dijega Simeonea već je ispustila previše bodova u prvih šest kola, a remiji i poraz u Ligi šampiona od Liverpula pojačali su pritisak.

Iako su „jorgandžije“ protiv Rajo Valjekana izvukle pobedu 3:2 zahvaljujući het-triku Hulijana Alvareza sredinom nedelje, rupe u odbrani i sedam primljenih golova u ligi signal su za uzbunu pred megdan sa najopasnijim napadom Španije.

S druge strane, Real deluje gotovo bezgrešno. Tim Ćabija Alonsa upisao je svih šest pobeda u La Ligi, plus startnu u Ligi šampiona protiv Marselja. Kilijan Mbape je u strahovitoj formi, devet golova na sedam utakmica, a odlično igra i Arda Guler, naslednik Luke Modrića u veznom redu najvećeg kluba na svetu.

Jedini problem za „kraljeviće“ ostaje defanziva: povrede Ridigera, Mendija i Aleksandera-Arnolda primorale su Alonsa na rotacije, ali zasad rezultat ne trpi.

Ipak, statistika upozorava Real. Atletiko je neporažen u poslednjih pet ligaških derbija, a tri poslednja susreta završena su 1:1. Čini se da Simeone zna kako da zaključa vrata kada je najpotrebnije, mada ovoga puta njegov tim deluje krhkije nego ikad.

Povratak Aleksandera Serlota posle suspenzije i pojava mladog Alvareza kao nove zvezde donose nadu navijačima Atletika, mada je pitanje da li će to biti dovoljno protiv uigrane i raznovrsne ofanzive Reala.

Što se tiče zdravnstvenog bilansa, u sastavu Atletika bi trebalo da se vrati Aleksandar Serlot posle suspenzije, dok je Alvarez već postao prva zvezda napada.

Real ne može da računa na Aleksandera Arnolda, Mendija i Ridigera, ali ima dovoljno dubine u rosteru, Karvahal i Militao su spremni za start, dok će Alonso pažljivo odlučiti da li je vreme za minute Džuda Belingema koji se vratio u protokol posle oporavka od operacije ramena.

Treba istaći i to da su gosti naravno prvi na tabeli sa 18 osvojenih bodova, što je duplo više od "jorgandžija" i jasno je koliko ovaj meč znači domaćinu koji novim porazom već sada može da se oprosti od šampionskih ambicija.

Atletiko ove sezone igra goleade, a odbrana Reala je ranjiva, pošto je derbi neugodan za predlaganje odlučujemo se za golove i verujemo da ćemo videti par po jedan sa obe strane.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj

novoj aplikaciji.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke