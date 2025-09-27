SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

FOTO: Tanjug/AP

Atletiko Madrid dočekuje Real u ne baš sjajnoj atmosferi. Ekipa Dijega Simeonea već je ispustila previše bodova u prvih šest kola, a remiji i poraz u Ligi šampiona od Liverpula pojačali su pritisak.

Iako su „jorgandžije“ protiv Rajo Valjekana izvukle pobedu 3:2 zahvaljujući het-triku Hulijana Alvareza sredinom nedelje, rupe u odbrani i sedam primljenih golova u ligi signal su za uzbunu pred megdan sa najopasnijim napadom Španije.

S druge strane, Real deluje gotovo bezgrešno. Tim Ćabija Alonsa upisao je svih šest pobeda u La Ligi, plus startnu u Ligi šampiona protiv Marselja. Kilijan Mbape je u strahovitoj formi, devet golova na sedam utakmica, a odlično igra i Arda Guler, naslednik Luke Modrića u veznom redu najvećeg kluba na svetu.

Jedini problem za „kraljeviće“ ostaje defanziva: povrede Ridigera, Mendija i Aleksandera-Arnolda primorale su Alonsa na rotacije, ali zasad rezultat ne trpi.

Ipak, statistika upozorava Real. Atletiko je neporažen u poslednjih pet ligaških derbija, a tri poslednja susreta završena su 1:1. Čini se da Simeone zna kako da zaključa vrata kada je najpotrebnije, mada ovoga puta njegov tim deluje krhkije nego ikad.

Povratak Aleksandera Serlota posle suspenzije i pojava mladog Alvareza kao nove zvezde donose nadu navijačima Atletika, mada je pitanje da li će to biti dovoljno protiv uigrane i raznovrsne ofanzive Reala.

Što se tiče zdravnstvenog bilansa, u sastavu Atletika bi trebalo da se vrati Aleksandar Serlot posle suspenzije, dok je Alvarez već postao prva zvezda napada.

Real ne može da računa na Aleksandera Arnolda, Mendija i Ridigera, ali ima dovoljno dubine u rosteru, Karvahal i Militao su spremni za start, dok će Alonso pažljivo odlučiti da li je vreme za minute Džuda Belingema koji se vratio u protokol posle oporavka od operacije ramena.

Treba istaći i to da su gosti naravno prvi na tabeli sa 18 osvojenih bodova, što je duplo više od "jorgandžija" i jasno je koliko ovaj meč znači domaćinu koji novim porazom već sada može da se oprosti od šampionskih ambicija.

Atletiko ove sezone igra goleade, a odbrana Reala je ranjiva, pošto je derbi neugodan za predlaganje odlučujemo se za golove i verujemo da ćemo videti par po jedan sa obe strane.

