ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Četvrtak
14.30 Bitom Odžanjski - Visla Krakov |2+ (1,65)
Ukupna kvota: 2,39
