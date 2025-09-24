ISTORIJSKI TRENUTAK ZA MILENKOVIĆA: Posle 30 godina "šumari" se vraćaju u Evropu, prvi ispit na "La Kartuhi"

POSLE tri decenije čekanja, Notingem Forest ponovo oseća evropski dah – prva utakmica na međunarodnoj sceni još od sezone 1995/96 godina vodi ih u Sevilju, gde ih na „La Kartuhi“ dočekuje Betis. Dok Andalužani žele nastavak pozitivne serije i ostvarivanje uzastopnih pobeda, Englezi traže prvi trijumf pod novim menadžerom Angelosom Postekogluom.

FOTO: AP/Tanjug

Betis je prošlu sezonu završio na šestom mestu La Lige i tako osigurao novi nastup u Evropi, ovoga puta u Ligi Evrope. Ekipa Manuela Pelegrinija u dobrom je raspoloženju posle vikend pobede protiv Real Sosijedada (3:1), a ohrabruje ih i serija – samo jedan poraz u poslednjih 18 mečeva u grupnim fazama evropskih takmičenja.

Preseljenje na „La Kartuhu“, dok se stadion „Benito Viljamarin“ renovira, nije poremetilo tim, koji je već ostvario dve pobede u tri utakmice u novom domu.

Forest je u Evropu stigao nakon sedmog mesta u Premijer ligi prošle sezone, ali umesto Nuna Espirita Santa, istorijski povratak vodi Postekoglu. Australijanac, koji je sa Totenhemom osvojio Ligu Evrope prošle godine, još uvek čeka na prvi trijumf na klupi „šumara“.

Tri utakmice bez pobede (porazi od Arsenala i Svonsija, remi sa Barnlijem) produžile su niz od pet takmičarskih mečeva bez slavlja. Forest u Španiju putuje sa željom da prekine seriju i dođe do prve gostujuće pobede ove sezone.

Kadrovska situacija nije idealna za oba tima. Betis nema povređenog Iska, dok su Ljorente, Rodrigez i Deosa pod znakom pitanja.

Forest ne može da računa na Domingeza i Olu Ainu, dok su Zinčenko i Hačinson izostavljeni sa spiska za Ligu Evrope. Veliku neizvesnost nosi i status štopera Murila, čiji je nastup i dalje upitan i pitanje je ko će biti partner u zadnjoj liniji našem Nikoli Milenkoviću kojem će ovo biti prvi meč ikada u Ligi Evrope.

Sve ukazuje na meč u kojem će Betis pokušati da iskoristi domaći teren i iskustvo, dok Forest traži iskupljenje i snažan povratak na evropsku mapu.

Poznato je da Postekoglu igra ofanzivno, dosta drugačije od Nuna Espirita Santa i gostima će trebati vremena da se priviknu na to. Taj stil igre "paše" Betisu jer je i Manuel Pelegrini napadački orijentisan menadžer, očekujemo sjajan meč i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,62)

