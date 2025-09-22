Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

22. 09. 2025. u 10:11

ZA danas vam predlažemo tri utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže.

Foto Profimedia

Ponedeljak

19.00 Randers - Nordšalen GG (1,55)

20.00 Jong Utreht -Kambur GG (1,59)
20.00 Jong PSV - Den Boš GG (1,55 )

Ukupna kvota: 3,35

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

