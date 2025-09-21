VILA JE JEDINI KLUB U PRVIH OSAM ENGLESKIH LIGA BEZ POSTIGNUTOG POGOTKA: Vreme je da se to promeni na gostovanju Sanderlendu

SANDERLEND dočekuje Aston vilu čiji navijači polako postaju očajni zbog neefikasnosti svojih ljubimaca.

Foto: Profimedia

Sanderlend je tim koji je tek ušao u Premijer ligu, ali je početak sezone započeo veoma ubedljivo.

S druge strane, Aston Vila je jedno od razočaranja ovog šampionata. Počeli su veoma loše, a uz to ih očekuju i utakmice u Ligi Evrope, pa bi još jedan negativan rezultat bio ravan katastrofi.

Vila je jedini tim u prvih osam razreda engleskog fudbala koji ove sezone još nije postigao gol! Ipak, verujemo da je vreme da se to promeni kao i da će gostima to biti dovoljno da ostanu neporaženi.

NAŠ TIP: X2&GG (2,20)