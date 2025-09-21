VILA JE JEDINI KLUB U PRVIH OSAM ENGLESKIH LIGA BEZ POSTIGNUTOG POGOTKA: Vreme je da se to promeni na gostovanju Sanderlendu
SANDERLEND dočekuje Aston vilu čiji navijači polako postaju očajni zbog neefikasnosti svojih ljubimaca.
Sanderlend je tim koji je tek ušao u Premijer ligu, ali je početak sezone započeo veoma ubedljivo.
S druge strane, Aston Vila je jedno od razočaranja ovog šampionata. Počeli su veoma loše, a uz to ih očekuju i utakmice u Ligi Evrope, pa bi još jedan negativan rezultat bio ravan katastrofi.
Vila je jedini tim u prvih osam razreda engleskog fudbala koji ove sezone još nije postigao gol! Ipak, verujemo da je vreme da se to promeni kao i da će gostima to biti dovoljno da ostanu neporaženi.
NAŠ TIP: X2&GG (2,20)
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala
Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.
20. 09. 2025. u 15:26
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Svi čelnici Spartaka rešili da mu daju otkaz, a za njega je samo čovek - koji je na odmoru!
Najnovije vesti iz Rusije nisu baš lepe po Dejana Stankovića, bivšeg fudbalskog reprezentativca naše zemlje, sada trenera sa prilično bogatim inostranim iskustvom.
20. 09. 2025. u 15:35
Komentari (0)