Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

19. 09. 2025. u 12:15

TIP vam je za danas sastavio "dubl" napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Petak

20.45 Leće - Kaljari X (2,90)

21.00 Betis - Real Sosijedad X (3,65)

Ukupna kvota: 10.58

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese