NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

19. 09. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Petak

20.45 Leće - Kaljari X (2,95)

20.45 Lion - Anže 1 (1,42)

Ukupna kvota: 419

Leće vapi za bodovima, biće motivisano da ih osvoji pred svojim navijačima, a bod je po meri Kaljarija koji je veoma solidno otvorio sezonu i ne bi imao ništa protiv remija na "Via del Mareu".

Lion je sjajno započeo kampanju uprkos brojnim problemima preko leta, na četiri odigrana meča je ostvario tri trijumfa i verujemo da će doći do novog protiv Anžea koji jeste tvrd protivnik, ali očekujemo da poklekne na "Park Olimpik Lionu".

