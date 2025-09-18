Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Galatasaraj "poleće" iz Frankfurta

Žarko Urošević

18. 09. 2025. u 10:00

* Barselona "ljulja" ostrvo

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Галатасарај полеће из Франкфурта

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

16.00: Ismaili - Zamalek  0-2  (1.60)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

16.30: Arda - CSKA Sofija  2  (2.00)

18.45: Kopenhagen - Leverkuzen   GG (1.70)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

18.45: BRIŽ - MONAKO  3+  (1.60)

19.45: Spartak M. - Rostov  1  (1.50)

20.00: Mančester J. (Ž) - Bran  (Ž)  3+ (1.50)

21.00: Mančester S. - Napoli   2-3  (2.10)

21.00: NjUKASL - BARSELONA   2  (2.65)

21.00: Ajntraht - Galatasaraj   2  (3.20)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom