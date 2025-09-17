Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

В.М.

17. 09. 2025. u 07:00

NA sjajan smo način dočekali povratak Lige šampiona.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за среду

Foto: Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Sreda

21.00 PSŽ - Atalanta 1&2-5 (2,02)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Liverpul - Atletiko Madrid GG (1,75)
21.00 Bajern Minhen - Čelsi 1 (1,67)

Ukupna kvota: 5,90

PSŽ ima lak zadatak na startu odbrane evropskog trona, daleko je bolji od Atalante, igra kod kuće i pobeda se ne bi smela dovoditi u pitanje.

Odbrane Liverpula i Atletika ne igraju dobro na početku sezone, slabe su kada ih protivnici pritisnu, a napadi ovih ekipa redovno daju golove i zbog toga tipujemo bar po pogodak sa obe strane.

Bajern izgleda veoma dobro na početu kampanje, razigran je, napadački raspoložen i očekujemo da savlada Čelsi koji ima probleme sa povredama pred gostovanje na "Alijanc areni".

