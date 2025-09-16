NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
POVRATAK Lige šampiona "proslavljamo" predlozima iz najjačeg fudbalskog takmičenja na svetu.
Utorak
18.45 PSV - Rojal union |1+&2+ (1,42)
21.00 Real Madrid - Marselj 1&2-5 (1,85)
21.00 Totenhem - Viljareal 1 (1,90)
Ukupna kvota: 4,99
PSV je napadački raspoložen tim, voli da igra na golove, pogotovo pred svojim navijačima na "Filips areni" i to odgovara Rojalu koji takođe voli otvoren fudbal, zbog toga očekujemo golove.
Fikseve predlažemo na Real i Totenhem koji su odlično započeli sezone, igraju veoma dobro i tipujemo da će opravdati uloge favorita na svojim stadionima.
