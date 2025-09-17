DUEL BAJERNA I ČELSIJA OBELEŽIĆE LEGENDARNI GOLMAN: Nojer na korak od istorije - ovo su pre njega uspela samo četvorica u Ligi šampiona

DANAŠNjI program Lige šampiona obeležiće dve reprize nekadašnjih finala. U Amsterdamu Ajaks dočekuje Inter u reprizi 1972, a drugi meč s ovakvom istorijskom konotacijom je onaj u kome Bajern dočekuje Čelsi.

FOTO: Tanjug/AP

Bajern se pre pet godina osvetio za poraz u finalu iz 2012. godine, pobedivši na putu do titule u oba meča osmine finala.

U međuvremenu, Čelsi je letos osvojio titulu svetskog prvaka, ali ne može se reći da u Minhen dolazi kao favorit.

Bajern je startovao sezonu 2025/26 u sjajnoj formi – pet utakmica, pet pobeda, uključujući dva domaća meča sa ukupnim rezultatom 11:0. Nemački gigant je spreman da nastavi dominaciju u Ligi šampiona, jer nijedan tim nema bolji procenat pobeda u grupnoj fazi od Bajernovih 73 odsto od restrukturiranja takmičenja 2003/04. Poslednji domaći poraz u eliti doživeli su u četvrtfinalu prošle sezone od Intera, nakon serije od 16 uzastopnih utakmica bez izgubljene.

Čelsi se vraća u Ligu šampiona nakon dvogodišnje pauze. Tim Enca Mareske započeo je sezonu bez poraza (2 pobede, 2 remija), ali je za vikend razočarao primivši gol u finišu protiv Brentforda (2:2). "Plavci" sada putuju na prvo gostovanje u sezoni, što će odmah biti ozbiljan ispit za njihovu formu.

Međutim, Čelsi ima čime da se pohvali. U poslednjih 13 međunarodnih utakmica ostvarili su 12 pobeda, osvojivši pri tom i Ligu konferencije i Svetsko klupsko prvenstvo. Ta statistika daje poverenje u kvalitet ekipe, ali Bajern deluje kao daleko teži protivnik.

Istorija duela je na strani Bajerna. Nemci su dobili tri od poslednja četiri susreta u Ligi šampiona, a jedini poraz doživeli su upravo u onom čuvenom finalu 2012. U pomenutoj osmini finala 2020, Bajern je eliminisao Čelsi sa lakoćom, pobedivši sa 4:1 u Minhenu i 3:0 u Londonu.

Ovoga puta domaćin će tražiti novu goleadu. Bajern u proseku šutira 20 puta po meču, a gol je postigao u 36 od poslednjih 37 evropskih utakmica pred svojim navijačima, što obećava zanimljiv susret.

Čelsi je s druge strane efikasan u napadu – u osam od poslednjih devet utakmica u svim takmičenjima postigao je bar dva gola. Međutim, na gostovanjima u Ligi šampiona ima problema: tri od poslednjih pet mečeva izgubili su bez postignutog pogotka.

Manuel Nojer je pobedio u sva tri poslednja duela protiv Čelsija i još jedna pobeda mogla bi ga učiniti tek četvrtim igračem u istoriji LŠ sa 100 pobeda. Sa druge strane, Kol Palmer je u odličnoj formi – učestvovao je direktno u osam golova u poslednjih osam međunarodnih mečeva i može ugroziti domaćina.

Povrede i odsustva će donekle uticati na sastave. Bajern i dalje čeka na Musijalea i Dejvisa, a Gerero je takođe van terena. Čelsiju je pod znakom pitanja Žoao Pedro, koji je već imao problema sa kondicijom, što znači da će treneri morati da prave taktičke izmene.

Sabirajući sve, Bajern deluje kao veliki favorit sa sigurnom ofanzivom, dok Čelsi traži način da se suprotstavi. Kladioničarski gledano, najlogičniji izbor je da će Bajern postići tri ili više golova.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS