VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENJE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika

JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.

Foto AP

Tim iz Torina se takmiči u Ligi šampiona drugu sezonu zaredom, obezbedivši plasman četvrtim mestom u Seriji A prošle sezone.

Ponavljanje rezultata prvog kola od prethodne sezone – pobede 3:1 protiv PSV-a – bilo bi dobrodošlo, ali to je bila samo jedna od dve pobede kod kuće u grupnoj fazi, dok je jedan od poraza zabeležen protiv nemačkog Štutgarta.

U poslednjem kolu Serije A, Juventus je savladao Inter sa 4:3 golom u poslednjim trenucima, što im daje pozitivan zamah pred duel sa Dortmundom.

Borusija Dortmund je takođe dobro počela prošlosezonsku Ligu šampiona sa pobedom 3:0 na gostovanju kod Kluba Briž, ali su im rezultati van domaćeg terena bili mešoviti – dve pobede i dva poraza.

Pobeda 2:0 nad desetoricom iz Hajdenhajma za vikend bila je idealna priprema za ovaj susret i produžila seriju neporaženosti sa starta sezone na četiri meča (tri pobede, jedan remi).

Istorija međusobnih susreta pokazuje da Juventus vodi sa šest pobeda u devet takmičarskih mečeva protiv Dortmunda (6 pobeda, 1 remi, 2 poraza), uključujući poslednja dva meča u osmini finala Lige šampiona u sezoni 2014/15.

Pet od poslednjih osam takmičarskih mečeva Juventusa imalo je najmanje pet golova, dok je samo jedna od četiri domaće utakmice prošle sezone u grupnoj fazi imala golove oba tima.

Dortmund je u prva tri ligaška meča ove sezone pobedio prvo poluvreme bez primljenog gola, dok je sedam od osam njihovih prošlosezonskih utakmica u grupnoj fazi završilo sa više od 2,5 golova.

Dušan Vlahović se očekuje opet kao stsarter u ekipi Juventusa uprkos raznim sšekulacijama o njegovoj sudbini u torinskom velikanu. Ovog puta za razliku od duela sa Interom mogao bi da dobije i društvo u špicu napadu, najavljuje se da bi on i Džonatan Dejvid zaigrali ispred Kenana Jildiza kao polušpica.

Svoju šansu sa klupe čekaće opet junak pobede nad Interom Veselin Adžić, kao i Filip Kostić.

