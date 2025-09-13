VLAHOVIĆ SA KLUPE GLEDA DERBI ITALIJE? Srbin je kompletniji napadač od Opendija i Dejvida što se vidi i na listi strelaca, ali...
VEČERAS je na programu čuveni "Derbi Italije" u kojem će Juventus na rasprodatom stadionu ugostiti Inter.
Utakmica između Juventusa i Intera je možda najnapetiji meč u Italiji između dva tima iz različitih gradova, istorijski od 1950-ih i 60-ih godina, a posebno nakon Kalčopolija u kojem je Juventusu oduzeta titula prvaka u sezoni 2005-06 i data Interu.
Ovo će biti 254. zvanični "Derbi Italije", a kroz istoriju su uspešniji bili "bjankoneri" sa 113 pobeda naspram 77 trijumfa "neroazura", dok su 63 puta delili bodove.
Juventus je počeo sezonu u idealnom stilu, sa dve uzastopne pobede bez primljenog gola, a dva od tri postignuta pogotka delo su srpskog reprezentativca Dušana Vlahovća, drugi u pobedi 2:0 nad Parmom i jedini protiv Đenove.
Oba je Srbin postigao ušavši sa klupe jer mu na ruku ne idu promena formacije (Juve sada igra sa jednim isturenim špicom i dva ofanzivna vezna), kao i dovođenje Opendija i Dejvida.
- Za sada ovaj sistem dobro funkcioniše i nastavićemo tako - poručio je Igor Tudor uoči derbija.
Analitičari u Italiji veruju da bjankoneri imaju više šansi ako taj istureni špic večeras bude Vlahović. Openda i Dejvid su igrači različitog profila, prvom treba dosta prostora i idealan je kao usamljeni napadač, a drugi je spretniji kada igra malo iza najisturenijeg špica. Dušanova prednost, a to je priznao i sam Tudor, je što može da igra i jedno i drugo.
„Bjankoneri“ žele da nastave seriju i otvore šampionat sa tri pobede bez primljenog gola, nešto što nikada ranije nisu uspeli. Poslednji put kada su započeli sezonu sa tri pobede bilo je 2018/19. Pozitivan učinak kod kuće, sa pet uzastopnih trijumfa, uliva poverenje pred derbi.
Inter je takođe započeo šampionat u velikom stilu, ubedljivom pobedom protiv Torina 5:0 na otvaranju kola. Međutim, pred reprezentativnu pauzu Nerazuri su izgubili od Udinezea sa 2:1 na San Siru, što je bio njihov prvi poraz na prvoj domaćoj utakmici sezone sezone još od 2011/12.
I novija istorija duela u Torinu je na strani Juventusa – Stara dama je izgubila samo jedan od poslednjih šest susreta sa Interom u Seriji A na svom terenu, dok je Inter pobedio samo jednom na poslednjih 12 gostovanja u Torinu.
Inter dolazi na „Alianc“ sa ambicijom da ispravi greške iz prethodnog kola. Nerazuri će pokušati da se oslone na dobru formu iz prethodnih sezona i pojačanja od leta, uključujući Manuela Akanđija, koji bi mogao debitovati u Seriji A. Ipak, tim mora da reši probleme u napadu, pošto je Lautaro Martinez imao slab učinak protiv Juventusa u prošlosti.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 2-3 (kvota 2,02)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)