VLAHOVIĆ SA KLUPE GLEDA DERBI ITALIJE? Srbin je kompletniji napadač od Opendija i Dejvida što se vidi i na listi strelaca, ali...

13. 09. 2025. u 09:29

VEČERAS je na programu čuveni "Derbi Italije" u kojem će Juventus na rasprodatom stadionu ugostiti Inter.

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica između Juventusa i Intera je možda najnapetiji meč u Italiji između dva tima iz različitih gradova, istorijski od 1950-ih i 60-ih godina, a posebno nakon Kalčopolija u kojem je Juventusu oduzeta titula prvaka u sezoni 2005-06 i data Interu.

Ovo će biti 254. zvanični "Derbi Italije", a kroz istoriju su uspešniji bili "bjankoneri" sa 113 pobeda naspram 77 trijumfa "neroazura", dok su 63 puta delili bodove.

Juventus je počeo sezonu u idealnom stilu, sa dve uzastopne pobede bez primljenog gola, a dva od tri postignuta pogotka delo su srpskog reprezentativca Dušana Vlahovća, drugi u pobedi 2:0 nad Parmom i jedini protiv Đenove.

Oba je Srbin postigao ušavši sa klupe jer mu na ruku ne idu promena formacije (Juve sada igra sa jednim isturenim špicom i dva ofanzivna vezna), kao i dovođenje Opendija i Dejvida.

- Za sada ovaj sistem dobro funkcioniše i nastavićemo tako - poručio je Igor Tudor uoči derbija.

Analitičari u Italiji veruju da bjankoneri imaju više šansi ako taj istureni špic večeras bude Vlahović. Openda i Dejvid su igrači različitog profila, prvom treba dosta prostora i idealan je kao usamljeni napadač, a drugi je spretniji kada igra malo iza najisturenijeg špica. Dušanova prednost, a to je priznao i sam Tudor, je što može da igra i jedno i drugo.

„Bjankoneri“ žele da nastave seriju i otvore šampionat sa tri pobede bez primljenog gola, nešto što nikada ranije nisu uspeli. Poslednji put kada su započeli sezonu sa tri pobede bilo je 2018/19. Pozitivan učinak kod kuće, sa pet uzastopnih trijumfa, uliva poverenje pred derbi.

Inter je takođe započeo šampionat u velikom stilu, ubedljivom pobedom protiv Torina 5:0 na otvaranju kola. Međutim, pred reprezentativnu pauzu Nerazuri su izgubili od Udinezea sa 2:1 na San Siru, što je bio njihov prvi poraz na prvoj domaćoj utakmici sezone sezone još od 2011/12. 

I novija istorija duela u Torinu je na strani Juventusa – Stara dama je izgubila samo jedan od poslednjih šest susreta sa Interom u Seriji A na svom terenu, dok je Inter pobedio samo jednom na poslednjih 12 gostovanja u Torinu. 

Inter dolazi na „Alianc“ sa ambicijom da ispravi greške iz prethodnog kola. Nerazuri će pokušati da se oslone na dobru formu iz prethodnih sezona i pojačanja od leta, uključujući Manuela Akanđija, koji bi mogao debitovati u Seriji A. Ipak, tim mora da reši probleme u napadu, pošto je Lautaro Martinez imao slab učinak protiv Juventusa u prošlosti.

