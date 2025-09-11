Tip fudbal

DERBI U KOMŠILUKU: Klub slavnog imena traži izlaz iz rezultatske krize - protiv senzacionalnog lider prvenstva

Olja Mrkić

11. 09. 2025. u 10:00

U rumunskoj Ligi 2 sprema se pravi derbi – u Bukureštu se sastaju Steaua i Targu Mureš.

Foto: Printskrin/Twitter/@Emishor

Steaui su od slavnog kluba ostali ime i pravo na grb, mada oni prisvajaju i trofeje koje ipak FIFA, UEFA i FS Rumunije, na osnovu kontinuiteta takmičenja, računaju u trofeje kluba FCSB. 

Ova Steaua čak nema pravo ni na promociju u Superligu (jer je u državnom vlasništvu), iako je nekoliko prethodnih sezona, pa i prošle godine, takmičarski izborila.

Iako to značajno umanjuje motivaciju za igru, trener  Danijel Oprica ume da izvuče maksimum iz svog tima.

U prošlom kolu "armejci" su izgubili na gostovanju Bihoru, što im je bio drugi uzastopni poraz jer su prethodno ispali u Kupu od UTA Arada.

Neće im biti lako da danas prekinu seriju loših rezultata jer na "Genčeu" danas dolazi senzacionalni lider prvenstva.

Tergu Mareš je prošle godine bio u četvrtom rangu a sada gazi sve pred sobom. Sa 13 bodova iz pet utakmica dele prvo mesto sa Korvinulom i već su stavili do znanja da imaju ozbiljne ambicije.

Naš tip: GG (kvota 2.10)

