BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
PRONAŠLI smo tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:
Ponedeljak
13.30 Hapoel um el Fam - Makabi Nazaret X (3,15)
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
15.00 Malezija - Palestina X (3,15)
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
16.00 Viren - Pirin X (3,15)
Ukupna kvota: 31,25
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Najnovije vesti iz fudbala su - nesvakidašnje.
08. 09. 2025. u 16:03
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, a sada su navijači crveno-belih i pomalo zatečeni.
08. 09. 2025. u 15:07
Komentari (0)