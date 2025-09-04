TEŠKO ĆETE NAĆI SLABIJE OD OVE DVE REPREZENTACIJE: Susret idealan za ugostitelje da ponude besplatnu turu pića za svaki postignuti gol

Litvanija i Malta, dva najslabija tima Grupe G, sastaju se u Kaunasu u direktnom okršaju za prvu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Foto: Profimedia

Tačnije, domaći tim pokušaće da dođe do prve pobede, dok gosti traže i prvi postignuti gol.

Litvanija ulazi u meč nakon tri utakmice bez pobede u kvalifikacijama. Na domaćem terenu pokušaće da iskoristi prednost i popravi formu nakon serije poraza. Tim Edgarasa Jankauskasa može biti nezgodan kada igra kod kuće, što je pokazalo i nedavno remi 2:2 sa Finskom.

Malta je trenutno na dnu grupe, sa samo jednim bodom i bez postignutog gola u ovom ciklusu kvalifikacija. Iako su autsajderi, poslednjih osam utakmica pokazuje da mogu napraviti iznenađenje. Njihovi napadači će tražiti prvi gol i bod na ovom gostovanju.

Obe ekipe imaju problema sa golgeterstvom, a poslednji međusobni duel završen je bez golova. Očekuje se ravnopravan meč u kome će domaći tim pokušati da iskoristi terensku prednost, dok će gosti težiti prvom golu i bodovima.

NAŠ TIP: Tačan rezultat 0:0