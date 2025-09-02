Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

В.М.

02. 09. 2025. u 13:04

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

Profimedia

Utorak

16.00 Ankara - Eskisehir 1 (1,49)

20.00 Donkaster -Everton U23 1 (1,32)
20.00 Port vejl - Lids U23 1 (1,39)

Ukupna kvota: 2,73

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

