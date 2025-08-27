BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Sreda
18.45 Karabag - Ferencvaroš X (3.55)
Ukupna kvota: 15.44
