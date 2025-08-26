LAVOVI BI VOLELI DA GOSTUJU U OVOM MEČU: Milvol je sezonu otvorio dvema pobedama na strani, ali na Denu nema baš dobar skor protiv dana
MILVOL će u utorak na "Denu" ugostiti Koventri Siti u drugom kolu Engleskog liga kupa.
"Lavovi" su dobro započeli sezonu 2025/26, sa tri pobede i jednim porazom u prvih četiri meča. Tim je otvorio sezonu dvema uzastopnim pobedama van domaćeg terena, savladavši Norič sa 2:1 u prvenstvu, a zatim i Njuport 2:1 u prvom kolu kupa.
Koventri koji je u prvom kolu eliminisao Luton taun, će verovatno napraviti izmene za današnji meč, ali to se očekuje i od njihovog rivala, što dodatno otežava predviđanje pobednika.
Ipak, nebesko plavi su dobro prošli u poslednjim susretima sa lavovima pa očekujemo da će i ovaj put tas prevagnuti na njihovu stranu.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,57)
