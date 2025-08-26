GOLOVI U NAJAVI: Ove dve ranjive odbrane garantuju vatromet!

Bornmut će u utorak na Vitaliti stadionu dočekati Brentford u drugom kolu Engleskog liga kupa, tražeći nastavak dobre forme i priliku da ostvare evropske snove.

FOTO: Profimedia

Trešnjice žele da se nadovežu na pobedu za vikend, kada su savladali Vulverhempton sa 1:0 golom Markusa Tavernijera u četvrtom minutu, nakon što su na premijeri prvenstva izgubili od Liverpula sa 4:2.

Brentford je u leto doživeo velike promene nakon odlaska dugogodišnjeg menadžera Tomasa Frenka u Totenhem i ljubimca navijača Brajana Mbeuma u Mančester Junajted.

Joane Visa je takođe van pogona zbog nastojanja da se preseli u Njukasl.

Tim Kita Endrusa počeo je sezonu porazom 3:1 od Notingem foresta, ali se brzo oporavio pobedom 1:0 nad Aston Vilom, uz debitantski pogodak rekordnog pojačanja kluba Danga Uatara, koji je upravo stigao iz Bornmuta.

Susret obećava zanimljivu borbu, gde trešnjice traže nastavak pobedničkog niza, a Brentford da potvrdi novi ritam pod Andrusovim vođstvom.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,85 ⬇ )

