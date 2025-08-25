OVO MOGU SAMO ENGLEZI: Pre sedam dana bili na ivici bankrotstva, a onda je gol u 98. minutu sve promenio

POSLE spektakularnog starta sezone i kasnog gola u 98. minutu koji je doneo pobedu nad Altrinkamom, Morkamb se vrlo brzo okreće novom izazovu – gostovanju Alderšotu na Rekrijejšn graundu u okviru vanrednog kola koje se tradicionalno igra povodom praznika, poznatog kao „bank holidej“ na Ostrvu.

Profimedia

Biće to prvo ovosezonsko putovanje za „Šrimpse“, koji na krilima subotnjeg trijumfa žele da nastave u dobrom ritmu i donesu bodove i sa strane.

Kakva je to samo prilika za klub koji je pre samo nedelju dana bio na ivici da proglasi bankrot - imali su samo šest prijavljenih igrača zbog čega su preskočili prva tri kola prvenstva. A kada je ogvulu na asistencij ustrelca prvog gola Tolita doneo konačnih 2:1 protiv Atrinkama eruptirala je zapadna tribina Gloub arene. Ta pobeda je bila više od tri boda – simbol borbenosti i vere da ova ekipa može da napravi dobar rezultat.

Protivnik, Alderšot, takođe ima razloga za optimizam. U subotu su ubedljivo savladali Solihal murs rezultatom 4:1, a zanimljivo je da su se u strelce upisala čak četiri različita igrača. Među njima se ponovo našao i letošnje pojačanje Rajan Hil, koji je postao pravo otkriće u novom dresu. Dvadesetsedmogodišnji ofanzivac postigao je četiri gola u prva četiri meča, uključujući i dva protiv Solihala. On je samo jedan od čak 12 novajlija koje je klub doveo ovog leta, što svedoči o velikoj ambiciji da se napravi iskorak u odnosu na prethodne sezone.

Sada predstoji novi test za Morkamb – prvo gostovanje, protiv rivala koji je pokazao zube i koji kod kuće uvek igra agresivno. Ključ uspeha za Morkamb biće disciplina u odbrani i nastavak dobrih kretanja u napadu, gde su Tolit i Ogvuru već pokazali da imaju hemiju. S druge strane, pažnju će posebno zahtevati zaustavljanje Hila, koji je u sjajnoj seriji.

Bodovi sa ovog gostovanja mogli bi značajno da podignu samopouzdanje u ranoj fazi sezone. S druge strane, praznična atmosfera na Rekrijejšn graundu obećava zanimljiv duel, u kome će oba tima želeti da nastave pozitivan niz. Za Morkamb ovo je prilika da potvrdi da trijumf na premijeri nije bio slučajnost, već znak da je tim spreman za nešto više.

