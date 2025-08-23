Tip fudbal

DORTMUNDU LEŽI OVO GOSTOVANJE: Na krilima Girasija do tri boda protiv "gusara"

Olja Mrkić

23. 08. 2025. u 10:43

FK Sent Pauli na „Milerntoru“ dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu nove sezone Bundeslige. Meč je zakazan za subotu od 18:30.

Foto AP

Domaćin ulazi u prvenstvo u dobroj formi, bez poraza na poslednjih šest utakmica, ali tradicija nije na njegovoj strani – protiv Dortmunda je u prethodnih deset susreta slavio samo jednom.

Borusija ulazi u sezonu sa visokim ambicijama, a jedno od glavnih oružja u napadu je Seru Girasi, koji je prošle godine u dresu Dortmunda imao fantastičnu formu. Upisao je čak 21 pogodak u 34 utakmice, čime je potvrdio da je jedan od najpouzdanijih napadača u Bundesligi nakon što je sezonu pre pomogao Štutgartu da se domogne Lige šampiona.

Očekuje se da nastavi u istom ritmu i da odmah u premijeri sezone stvori brojne probleme odbrani domaćina.

Iako u većini kladionica padaju kvote na kec i iks, mi verujemo da će gost na krilima sjajnog Gvinejca uzeti sva tri boda.

NAŠ TIP (betbilder):

2&Girasi strelac gola

(kvota 2,80)

