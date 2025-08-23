DORTMUNDU LEŽI OVO GOSTOVANJE: Na krilima Girasija do tri boda protiv "gusara"
FK Sent Pauli na „Milerntoru“ dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu nove sezone Bundeslige. Meč je zakazan za subotu od 18:30.
Domaćin ulazi u prvenstvo u dobroj formi, bez poraza na poslednjih šest utakmica, ali tradicija nije na njegovoj strani – protiv Dortmunda je u prethodnih deset susreta slavio samo jednom.
Borusija ulazi u sezonu sa visokim ambicijama, a jedno od glavnih oružja u napadu je Seru Girasi, koji je prošle godine u dresu Dortmunda imao fantastičnu formu. Upisao je čak 21 pogodak u 34 utakmice, čime je potvrdio da je jedan od najpouzdanijih napadača u Bundesligi nakon što je sezonu pre pomogao Štutgartu da se domogne Lige šampiona.
Očekuje se da nastavi u istom ritmu i da odmah u premijeri sezone stvori brojne probleme odbrani domaćina.
Iako u većini kladionica padaju kvote na kec i iks, mi verujemo da će gost na krilima sjajnog Gvinejca uzeti sva tri boda.
NAŠ TIP (betbilder):
2&Girasi strelac gola
(kvota 2,80)
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
Komentari (0)