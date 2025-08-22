NISU SE NAMETNULI NOVOM TRENERU: Maksimović i Nedeljković rezervisti u Lajcpigu koji gostuje Bajernu na startu Bundeslige

NOVU sezonu Bundeslige otvoriće derbi između branioca titule Bajerna i Lajpciga koji ukrštaju koplja na "Alijanc areni" (20.30).

FOTO: Profimedia

Nakon neuspeha na Svetskom klupskom prvenstvu gde je ispao u četvrtfinalu, poraz od PSŽ-a 0:2, Bajern je imao dosta turbulentno leto za vreme kojeg je dosta promenio tim.

Starosedeoci poput Milera, Sanea i Komana su napustili klub, a na izlaznim vratima su im se pridružili Tel, Dajer i Žoao Paljinja.

To je značilo da je potrebno dovesti veliki broj pojačanja, ali Bavarci to nisu učinili. Pokušali su da napadnu Nika Vilijamsa i Rafaela Leaa koji su odbili, pa su se morali "zadovoljiti" sa Lusiom Dijazom koji će ih predvoditi sa levog krila, dok je odbranu koja ozbiljno škripi pojačao samo Džonatan Ta, doveden nakon isteka ugovora sa Leveruzenom.

Na prvi pogled tim koji Kompani ima na raspolaganju je daleko od slabog, i dalje je tu Kejn, talentovani Olise, Musijala će se vratiti u jednom trenutku nakon što se oporavi od nove povrede, ali utisak je da kvalitet potreban da se bore za trofej u Ligi šampiona, što je i glavni cilj nemačkog giganta, ne postoji.

Takođe, deluje ni da domaćini nisu više toliko poželjna destinacija, nekoliko velikih meta ih je odbilo tokom prelaznog roka i biće zanimljivimo videti kako će se Bavarci nositi sa svime pomenutim ove sezone.

Nju su dobro otvorili, pobedom nad Štutgartom u Superkupu Nemačke (2:1), a sada žele i odbranu titule započeti trijumfom nad Lajpcigom.

Gosti su prošle godine zauzeli razočaravajuće sedmo mesto na tabeli što im je najgori plasman ikada u Bundesligi, tako da će ove biti bez nastupa u Evropi i ostaje im samo da se fokusiraju na Bundesligu.

Preko leta su ostali bez Benjamina Šeška koji je pojačao Junajted, Ćavi Simons je blizu prelaska u Čelsi, ali uložili su veliki novac i sa novopečenim trenerom Oleom Vernerom "pucaju" na povratak u vrh tabele.

Doveli su nekoliko veoma zanimljivih igrača, Fermerena, Romula, Diomandea, Bakajoka i biće zanimljivo videti kako će izgledati na terenu.

Takođe, vredi podsetiti da u redovima gostiju nastupaju dva srpska reprezentativca, Kosta Nedeljković koji je tu od prošle sezone, kao i Andrija Maksimović koji je letos plaćen Crvenoj zvezdi 14 miliona evra.

Doduše, nijedan od njih nije nastupio proteklog vikenda protiv Sandhauzena (4:2) u meču prvog kola Kupa Nemačke, Maskimović nije bio ni na klupi, tako da deluje da za sada nisu u prvim planovima trenera Vernera.

Što se tiče predloga, tipujemo goleadu, one su redovne na mečevima večerašnjih rivala za koje verujemo da će po peti put zaredom odigrati GG&3+.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,72)

