BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

20. 08. 2025. u 12:37

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

20.00 Rampla j. -  Urugvaj M: X (3,00)

20.00 Dubočica - Smederevo X (2,95)
20.00 Vadi Degla - Petro X (2,70)

Ukupna kvota: 23,89

