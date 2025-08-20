GOLEADA U NAJAVI: Napadačka filozofija večrašnjih rivala obećava veliki broj pogodaka
PRVI meč plej-of faze kvalifikacija za Ligu šampiona večeras će na "Aspmira stadionu" odigrati Bode glimt i Šturm Grac (21.00).
Ovo je obračun timova koji su napadački raspoloženi na startu sezonu, igraju na gol više i možemo očekivati veoma zanimljiv meč, pogotovo jer se igra na "Asmpira stadionu" gde su golovi česta pojava.
Bode je duže u takmičarskom ritmu, a da je uhvatio zalet govoroi to što je slavio na četiri od posledinjh pet utakmica u svim takmičenjima uz remi sa Tromzom.
Protekogog vikenda je prikazao možda i najbolju igru ove sezone, gostovao je Stromgosdetu i brojao do pet (5:0), tako da u odličnom ritmu i atmosferi dočekuje večerašnji susret.
Sa druge strane, Šturm je prošle godine igrao grupnu fazu Lige šampiona i želi da ponovi taj uspeh. Solidno je započeo novu kampanju, odigrao je četiri takmičarske utakmica i upisao je tri pobede uz poraz.
Ono što se ističe na tim mečevima je napadačka igra "crnih", postilgi su ukupno deset golova i ni njima ne manjka samopouzdanja da mogu do pozitivnog rezultata pred revanš u Gracu.
NAŠ TIP: GG&|1+ (kvota 1,83)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
