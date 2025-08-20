NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Fenerbahče - Benfika G 1-2 (1,60)
21.00 Seltik - Kairat Almati 1&2-5 (1,55)
Ukupna kvota: 4,29
Fener ima problema na startu sezone, muči se, ne izgleda dobro i Benfika je spremna da to iskoristi, gol ili dva će biti dovoljna zaliha pred revanš u Lisabonu.
Domaći teren je velika prednost za Bode, to smo videli prošle sezone i očekujemo da odigraju dobro protiv Šturma koji je često igrao goleade na uvodnih par mečeva ove sezone.
Seltik je bolji tim od Kairata, igra kod kuće, podrška na tribinama će biti sjajna i tipujemo rutinski trijumf prvog prvaka Evrope sa Ostrva.
