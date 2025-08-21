VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: "Plemići" ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?
ZRINjSKI će ugostiti Utreht na "Stadionu pod Bijelim bregom" u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope (20.00).
Sjajno izgleda Utreht na startu nove sezone i njegovi rezultati to pokazuju, prvo je bio ubedljiv protiv Šerifa u drugom kolu kvalifikacija, slavio je ukupnim rezultatom 7:2 (3:1, 4:1), nakon toga je dominirao protiv Serveta u trećem kolu (5:2), dok je solidno otvorio i domaće prvenstvo, pobedom nad Heraklseom (4:0) uz poraz od Sparte iz Roterdama (1:2).
Menadžer Ron Jans je očigledno odlično posložio svoju ekipu na pripremama, orni su dočekali start kampanje i velike pohvale dobija širom holandskih medija za nastupe Utrehta kojem je poraz od Sparte bio prvi nakon pet vezanih pobeda u svim takmičenjima.
Što se tiče Evrope, večerašnji domaćin nikada nije beležio preterano zapažene rezultate u njoj, najveći uspesi su mu grupne faze UEFA kupa 2005. odnosno Lige Evrope 2011. godine i pokušaće da ove sezone bar ponove taj uspeh.
Sa druge strane, novi plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja ostvario je Zrinjski kojem samo preostaje da vidi da li će igrati u Ligi Evrope ili Ligi konferencija.
"Plemići" su nošeni sjajnim igrama Nemanje Bilbije koji je tokom kvalifikacija postigao šest golova na isto toliko utakmica dogurali do ove faze i bez pritiska igraju protiv Utrehta.
Svoj evropski put započeli su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona gde su eliminisali Virtus, usledio je očekivani poraz od Slovana i "spuštanje" u Ligu Evrope gde su u trećem kolu bili bolji od isalndskog Brejdablika (1:1, 2:1).
Vredi napomenuti i to da je Zrinjski do sada imao dozvolu od saveza da odlaže utakmice u domaćem prvenstvu kako bi se fokusirao na Evropu i proteklog vikenda je odigrao tek prvi meč u VVIN ligi, remi sa Širokim iz Brijega (0:0).
Uloga favorita večeras je na strani Utrehta, bukmejkeri mu veruju, a i mi smatramo da će njegova odlična napadačka igra u počenom delu sezone doći do izražaja protiv Zrinjskog i da će gosti obezbedititi pozitivan rezultat pred revanš u Holandiji.
