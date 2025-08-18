MIRIŠE NA NOVI SPEKTAKL: Mreže nikad ne miruju kad se sastanu ovi rivali
KASIMPAŠA dočekuje ekipu Trabzonspora u drugom kolu turske Superlige.
Domaćini su krenuli sezonu poerazom 1:2 od Antalijaspora u prvom kolu, a ako računamo i pripreme, vezali su pet mečeva bez pobede. U jednoj prijateljskoj utakmici ovog leta nisu ni mrežu zatresli, izgubili su 0:1 od Hal sitija.
Napad im je malo trom, ali kod kuće znaju da budu nezgodni, pogotovo kad im navijači dignu adrenalin na stadionu Redžep Tajip Erdogan.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Gosti iz Trabzona su, s druge strane, zahvaljujući golu Pola Onuačua savladlai novajliju u ligi Kodžaeli. U pripremama su odigrali pet mečeva, samo jednom su kiksnuli (protiv Araza iz Azerbejdžana), a u tri utakmice su ubacili po dva ili više golova.
Kasimpaša je pod pritiskom, igraju kod kuće i moraju da se trgnu posle lošeg starta. Trabzonspor, pak, ima samopouzdanje i ofanzivnu snagu, ali im odbrana ponekad škripi. Obe ekipe imaju igrače koji mogu da reše meč (Haris Hajradinović za Kasimpašu, Onuaču za Trabzon), pa očekujemo borbu sa golovima na obe strane. Istorija njihovih duela i trenutna forma mirišu na spektakl, gde niko neće sedeti skrštenih ruku.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...
Svi koji vole košarkašku reprezentaciju Slovenije, ili je prosto prate zbog njenog najvećeg asa, pitali su se u ova dva dana - da li će naprasno povređeni Luka Dončić moći da igra na Evropskom prvenstvu koje krajem meseca počinje. I, odgovor je stigao.
17. 08. 2025. u 20:14
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)
Darko Miličić, jedan od najvećih srpskih košarkaških talenata u 21. veku, možda nije uspeo da ostvari sve svoje snove u "igri pod obručima", ali... baš zbog košarke - opet je srećan.
17. 08. 2025. u 15:49
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
Komentari (0)