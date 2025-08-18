MIRIŠE NA NOVI SPEKTAKL: Mreže nikad ne miruju kad se sastanu ovi rivali

KASIMPAŠA dočekuje ekipu Trabzonspora u drugom kolu turske Superlige.

Foto Profimedia

Domaćini su krenuli sezonu poerazom 1:2 od Antalijaspora u prvom kolu, a ako računamo i pripreme, vezali su pet mečeva bez pobede. U jednoj prijateljskoj utakmici ovog leta nisu ni mrežu zatresli, izgubili su 0:1 od Hal sitija.

Napad im je malo trom, ali kod kuće znaju da budu nezgodni, pogotovo kad im navijači dignu adrenalin na stadionu Redžep Tajip Erdogan.

Gosti iz Trabzona su, s druge strane, zahvaljujući golu Pola Onuačua savladlai novajliju u ligi Kodžaeli. U pripremama su odigrali pet mečeva, samo jednom su kiksnuli (protiv Araza iz Azerbejdžana), a u tri utakmice su ubacili po dva ili više golova.

Kasimpaša je pod pritiskom, igraju kod kuće i moraju da se trgnu posle lošeg starta. Trabzonspor, pak, ima samopouzdanje i ofanzivnu snagu, ali im odbrana ponekad škripi. Obe ekipe imaju igrače koji mogu da reše meč (Haris Hajradinović za Kasimpašu, Onuaču za Trabzon), pa očekujemo borbu sa golovima na obe strane. Istorija njihovih duela i trenutna forma mirišu na spektakl, gde niko neće sedeti skrštenih ruku.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)

