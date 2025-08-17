Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Новости онлајн

17. 08. 2025. u 09:21

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika. Ukupna kvota: 4,14

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Nedelja

16.00 Vinorg - Silkeborg GG (1,55)

16.30 Mjalbi - Jurgorden GG (1,63)
18.30 Šarlroa - Antverpen GG (1,77)

Ukupna kvota: 4,47

NAŠI PREDLOZI: Tip - tiket za subotu

