POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

16. 08. 2025. u 10:45

POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ ТИКЕТ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

FOTO: Tanjug/AP

Subota

16.00 Totenhem - Barnli 1-1 (2,27)

17.00 Lans - Lion X-X  (5,90)
19.30 Majorka - Barselona 2-2 (1,95)

Ukupna kvota: 26,11

