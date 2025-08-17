KVALITET I TRADICIJA NA STRANI "JORGANDŽIJA": Espanjol nije zabeležio pobedu u poslednjih sedam utakmica na otvaranju La Lige

ESPANjOL otvara novu sezonu La Lige ozbiljnim izazovom protiv Atletiko Madrida, koji da se vrati u borbu za trofeje sa Barselonom i Realom.

Foto: Tanjug

Espanjol je prošlu sezonu završio na 14. mestu, ali sa samo dva boda od zone ispadanja.

Letnji transfer period bio je aktivan, uglavnom sa slobodnim igračima, što je donelo snažniju ekipu za ovu sezonu. Trener Manolo Gonzales se nada da će nova pojačanja brzo ući u ritam, ali pošto Espanjol nije zabeležio pobedu u poslednjih sedam utakmica na otvaranju La Lige, uspeh na startu izgleda teško ostvariv.

Atletiko Madrid je poslednjih godina izuzetno konzistentan, osvajajući top-četiri pozicije u poslednjih 13 sezona. Diego Simeone nastavlja 15. uzastopnu sezonu na klupi Rohiblankosa, nastojeći da smanji zaostatak od 12 bodova u odnosu na šampiona Barselonu.

Neuspeh u grupnoj fazi Klupskog prvenstva sveta ukazuje na potrebu za dodatnim radom, ali nakon ulaganja od preko 100 miliona funti u letnjem transferu, pritisak na Simeonea je veliki.

Atletiko je neporažen u poslednjih osam ligaških susreta protiv Espanjola, a poslednja četiri meča završena su remijima, što pokazuje da katalonski tim ume da bude neprijatan protivnik.

Poslednja četiri gola Espanjola u La Ligi postignuta su posle 60. minuta, a poslednjih šest pobeda bilo je „s nulom“ u golu protivnika. Sedam od poslednjih osam golova Atletiko Madrida postignuto je posle poluvremena, a klub nije primio više od dva gola u poslednjih 29 gostujućih mečeva.

Espanjol će se osloniti na Roberta Fernandesa, koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Bragi, a tri od poslednja četiri gola postigao je pre poluvremena.

Novi igrač Atletiko Madrida Đakomo Raspadori stigao je iz Napolija i njegova tri poslednja gola u gostima postignuta su pre poluvremena.

Espanjol nema značajnih izostanaka, dok Atletiko Madrid neće moći da računa na povređenog Himeneza. Istorija susreta i statistika ukazuju da Atletiko redovno postiže gol u gostima i da je dominantan, dok Espanjol takođe ume da postigne golove, čak i protiv snažnih rivala. Sedam od poslednjih osam susreta imalo je golove na obe strane, a Atletiko retko primi više od dva gola.

Ovo ukazuje na visok potencijal ishoda 2&2+, odnosno pobedu Atletiko Madrida uz više od dva gola u meču.

