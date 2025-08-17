BIĆE GOLOVA U DERBIJU: Arsenal je uspevao da pogađa na svih poslednjih 11 poseta Old Trafordu

DERBI prvog kola Premijer lige igra se na "Old Trafordu" gde će koplja ukrstiti stari rivali Mančester junajted i Arsenal.

FOTO: Tanjug/AP

Susreti ova dva kluba uvek imaju karakter derbija, bez obzira na stanje na tabeli i situaciju u kojoj se nekoliko prethodnih sezona nalazi Junajted.

Mančester Junajted je u sezoni 2024/25 doživeo katastrofu, završivši na tek 15. mestu – najniže u Premijer ligi u eri kluba – uz poraz u finalu Lige Evrope. Rukovodstvo je i dalje uz trenera Rubena Amorima, koji je preuzeo tim u novembru, što je rezultiralo sa gotovo 200 miliona funti investicija u napadačku liniju: Mateus Kunja, Brajan Mbeumo i Benjamin Šeško stigli su ovog leta.

Brz start bi mogao biti ključan za budućnost Amorima, ali prvih pet mečeva obećavaju izuzetno težak raspored, a Arsenal je na tom spisku najteži protivnik.

Arsenal će nastojati da okonča dvodecenijski period bez titule Premijer lige nakon tri uzastopne druge pozicije. Prethodni neuspesi se često pripisuju nedostatku prirodnog napadača, ali dolazak Viktora Đokeresa ovog leta može to promeniti. On će pokušati da Arsenalov 100. uzastopno učešće u elitnom razredu bude nezaboravno, a pobeda na Old Trafordu bi označila savršen start, kao i četvrtu uzastopnu sezonu koju "tobdžije" otvaraju pobedom u prvom kolu.

Istorijski dueli su bili izjednačeni: prošle sezone tri susreta su završena sa po jednom pobedom Junajteda, jednim remijem, 1 pobeda Arsenala. Remi je bio na Old Trafordu, gde Junajted nije izgubio 16 od poslednjih 18 domaćih premijerligaških susreta (10 pobeda, 6 remija), iako je Arsenal postigao gol na svakoj od poslednjih 11 poseta ovom terenu.

Junajted je dobio prvi meč sezone više puta nego bilo koji tim ikada (22), a ovoga puta po deveti uzastopni put igra na domaćem terenu na otvaranju sezone – rekord engleskog elitnog fudbala. Arsenal je u poslednjih sedam mečeva sezone zadržao samo jednu „nulu“ (2 pobede, 2 remija, 3 poraza) i neporažen je u poslednjih 14 gostujućih mečeva u ligi (7 pobeda, 7 remija).

Kapiten Junajteda Bruno Fernandeš ostao je pouzdan, postigao je dva gola u tri susreta sa Arsenalom, uključujući slobodan udarac u prošlogodišnjem meču. Za Arsenal, Viktor Đokeres će biti fokus u napadu i nastojaće da postane tek treći igrač koji je postigao gol na premijerligaškom debiju na Old Trafordu, i prvi od 1997. godine .

Ovaj duel "je viđen" za golove na obe strane. Arsenal je uspevao da pogađa na svih poslednjih 11 poseta Old Trafordu, a Junajted pokazuje snagu u ofanzivi, posebno sa Fernandešom i novim napadačima.

Pored toga, neporaženost gostiju u poslednjih 14 gostujućih mečeva lige ukazuje da su konstantno efikasni. Statistički i trenutno, obe ekipe imaju dovoljno kvaliteta da postignu gol, što ovaj ishod čini vrednim klađenja.

