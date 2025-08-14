Tip fudbal

RUMUNI MORAJU DA NAPADNU: Braga je ove godine nepobediva na svom "Kamenolomu"

В.М.

14. 08. 2025. u 13:22

Novi evropski izazov čeka CFR Kluž i Bragu u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom susreetu Portugalci su pobedili sa 2:1 u Transilvaniji.

Foto: Profimedia

CFR Kluž, osvajač Kupa Rumunije, želi da se izbori za bar grupnu fazu Lige konferencije radi finansijske stabilnosti. U dosadašnjem evropskom putu lako su prošli Paks i nakon teške borbe i produžetaka savladali Lugano.

Međutim, početak sezone u prvenstvu im je mešovit – 4 boda u 4 kola i nedavni poraz od Univerzitatea Krajova (2:3).

Braga je tradicionalno jaka portugalska ekipa koja se redovno plasira u evropske kupove. U pripremnom periodu slavila je u svih pet prijateljskih utakmica, dok je u prethodnoj rundi eliminisala Levski nakon gola u produžecima. Braga je ojačala skupim pojačanjima kao što su Pau Viktor i Dorgles Mario.

Prošlo je 13 godina od poslednje pobede Kluža protiv Brage. Portugalci su favoriti jer imaju kvalitetniji tim, ali Dan Petresku može da iznenadi igračkim oprezom u odbrani i efikasnim napadom. Bez gola, Kluž izlazi iz Evrope, pa je najlogičnije očekivati obe ekipe da se upišu u strelce.

NAŠ TIP: GG (kvota 2,26)
VREDI POKUŠATI: 1&GG (kvota 3,54)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

